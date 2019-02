I volti nuovi: Schafer al Genoa. Il preferito del ct ungherese Rossi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ennesimo colpo a sorpresa del Genoa. Dall'Ungheria arrivano relazioni importanti per Andras Schafer, centrocampista polivalente classe 1999 arrivato per oltre 1 milione di euro dall'MTK Budapest. Da capire se riuscirà a trovare scampoli di partita da qui fino a fine anno o se Cesare Prandelli lo farà crescere all'ombra dei big.

Le caratteristiche Centrocampista centrale, è stato il quarto più giovane a esordire tra i professionisti del calcio ungherese. Nasce e cresce come mediano, sia a due che a tre, ma in carriera ha giocato pure da attaccante esterno a sinistra e addirittura da terzino destro.

Dicono di lui

- "E' il mio talento preferito in Ungheria: dobbiamo essere cauti con lui ma quando l'ho visto giocare mi ha impressionato" (Marco Rossi, ct Ungheria).

Carta d'identità Cresciuto nella cantera dell'Haladas, certamente tra quelle più prolifiche del calcio moderno ungherese, passa in quella dell'MTK Budapest nel 2014, a soli quindici anni. Da lì una scalata fino all'esordio tra i professionisti: nella stagione in corso, 14 presenze e 1 gol tra i big. E' parte della Nazionale Under 19 magiara.