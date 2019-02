I volti nuovi: Schiappacasse al Parma. Lo manda Godin, per ritrovarsi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tra i protagonisti del Sudamericano Under-17 del 2015, Nicolás Schiappacasse era sicuramente il più giovane. E si era messo in mostra come uno dei migliori attaccanti del torneo, in grado di decidere da solo diverse gare per l'Uruguay: il cognome tradisce chiare origini italiane, ma il talento è tutto sudamericano. Scommessa del Parma: i ducali, in un mercato improntato anche ai buoni rapporti con le big d'Europa, ci hanno puntato. Difficile dire se troverà o meno spazio nella rosa di D'Aversa: dopo l'esplosione, il giovane di Montevideo si è perso per strada, ma il contesto di una squadra che vola in classifica e addirittura mette in crisi la Juve allo Stadium può essere quello ideale per restituirlo ai livelli che prometteva di raggiungere.

Le caratteristiche -

In grado di giocare come riferimento centrale, ma anche come attaccante laterale, Schiappacasse ha fisico longilineo e una predilezione per il destro come piede. Dribbling, velocità, fantasia: le qualità tecniche sono il suo forte. Da migliorare? La forza. E la continuità: dopo il 2015, è rimasto una meteora finita ora in Serie A. L'anagrafica, comunque, è dalla sua: 20 anni ancora da compiere, può ancora ritrovarsi.

Dicono di lui -

"Era appena atterrato a Madrid, non voleva perdersi la grigliata". L'ha detto Diego Godin, capitano dell'Atlético Madrid: ovviamente non significativa a livello tecnico. Ma l'amicizia con il leader uruguaiano è stato un tratto specifico (uno dei pochi positivi, forse) dell'esperienza iberica del giovane sudamericano.

"Può giocare in tutti i ruoli offensivi, è veloce, tecnicamente bravo. E' giovane, e devo ancora vederlo dal vivo, ma nel nostro attacco ci sta". Roberto D'Aversa, allenatore del Parma

Carta d'identità -

Nato a Montevideo il 12 gennaio 1999 e cresciuto nel River Plate di Montevideo, a soli 17 anni convince l'Atlético Madrid a puntare su di lui. I Colchoneros spendono 1,5 milioni di euro, il giovane partecipa al pre-campionato ma poi gioca con la Squadra B, segnando 3 gol in 22 gare. In questa prima parte di stagione ha giocato nel Rayo Majadahonda, squadra madrilena impegnata nella Segunda Division spagnola. Ottimi numeri in Nazionale: 12 gol in 22 gare con l'Under-17, sei reti in 18 presenze con l'Under-20.