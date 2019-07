Icardi al Napoli non sarebbe uno sgarbo a Milik

Aurelio De Laurentiis ha sfoderato tutta la sua parlantina, nel suo giornaliero colloquio a Radio Kiss Kiss, per smentire l'ipotetico colloquio con Wanda Nara dei domani. "E' una stupidaggine colossale, l'ho incontrata tre anni fa e non ho intenzione di rivederla. Mi è stato sufficiente quell'incontro, non c'è motivo di rivedersi. Icardi non rientra nelle necessità attuali del Napoli, l'ha detto anche Ancelotti. Sarebbe fare un torto agli altri, quando lo chiesi era un altro momento storico. Era quando si infortunò Milik, poi fu bravo Sarri a far diventare Mertens un calciatore capace di segnare più di 30 gol".

ERRORI SULLE DATE - In realtà Icardi venne chiesto dal Napoli nel momento della cessione di Gonzalo Higuain alla Juventus, mentre Milik si ruppe il ginocchio "solamente" il 13 settembre, quindi a mercato chiuso. Una confusione che potrebbe essere data dal fatto che siano passati tre anni, che l'infortunio fosse vicino alla chiusura del calciomercato, ma in generale Icardi piaceva (e in realtà piace) ancora agli azzurri. Dipenderà quindi molto dal modulo di Ancelotti. L'eventuale approdo di Icardi al Napoli non sarebbe quindi uno sgarbo a Milik, ma mettere nel motore un altro attaccante da, potenzialmente, 20-25 gol a stagione.

LA CESSIONE DI INGLESE MUOVE TUTTO? La realtà è che il Napoli ha comunque moltissimi giocatori offensivi, da Mertens a Milik, passando per Insigne, probabilmente James, Ounas, Callejon, Verdi e, appunto, Inglese. La valutazione da 30 milioni è fuori mercato, perché nessuna piccola potrebbe permetterselo. Ma anche ieri De Laurentiis spiegava come gli addii potrebbero muovere carte inaspettate.

SOLO LA JUVENTUS - Ammesso e non dato per scontato che De Laurentiis abbia detto la verità, il Napoli rimane quindi fuori dalla corsa per Icardi. I bianconeri rimangono l'unica squadra interessata, con l'Inter che cerca comunque di ricevere più di 50 milioni di euro. Una situazione che rischia di protrarsi ancora a lungo.