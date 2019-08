Icardi sarebbe felice di rimanere all'Inter

Fonte: Dall'inviato a Milano

Sono giorni molto difficili per l'Inter. Antonio Conte aveva chiesto un attaccante per il giorno del suo compleanno, è arrivato Lautaro Martinez. In termini stretti potrebbe essere tutto ok, senonché il tecnico leccese intendesse un nuovo acquisto, uno fra Romelu Lukaku e Edin Dzeko. Per il bosniaco il problema è l'arrivo di Gonzalo Higuain (che per ora vuole rimanere alla Juventus), non tanto una questione monetaria, mentre per il belga c'è l'inserimento, forte e deciso, dei bianconeri.

C'È UN PERÒ - I conti si fanno con l'oste, non senza. Se Lukaku, United e Juventus possono essere d'accordo sullo scambio (alla pari, valutazioni 83 milioni per ciascuno) Paulo Dybala non vorrebbe andare in Inghilterra. Anzi, non ha proprio fatto richieste ai Red Devils, nonostante le cifre che arrivano dal Regno Unito da 14 milioni di euro. Di fatto il rischio è che l'ingranaggio non vada a posto: sarebbe una disdetta perché c'è pure Mario Mandzukic, pur come operazione separata, nell'ambito dell'operazione. Probabile che, alla fine, i club scendano a

NAINGGOLAN ALLA FIORENTINA - L'Inter invece ha due separati in casa. Per uno c'è accordo pressoché totale fra le parti, ma la decisione non è ancora stata presa: il Ninja potrebbe presto diventare un giocatore viola, anche se si è preso del tempo per pensarci. Percepisce 4,5 milioni di euro all'anno, l'Inter contribuirà allo stipendio e lo presterà secco, altrimenti sarebbe minusvalenza, poiché a bilancio per (poco meno di) 30 milioni. C'è comunque una forbice che non gli ha permesso di chiudere ieri, ma le sensazioni sono positive.

ICARDI INVECE... L'Inter vorrebbe alzare l'offerta intorno ai 75, per Lukaku, e bruciare la Juventus, approfittando dello stallo per Dybala che può essere sciolto oggi. Anche perché l'altro argentino, l'ex capitano, diventerebbe un problema, più di quanto non lo sia già: con la Juve fuori gioco - che per ora prende tempo e tira la corda, ma con Lukaku non prenderebbe certo Icardi - ci sarebbe solo il Napoli come ipotesi, comunque a prezzo di saldo. La Roma, con il nuovo tetto salariale a 4,5 e in ristrettezze (ha budget per un difensore, non certo 50 per Maurito), non avrebbe nemmeno il gradimento del calciatore. E da fonti vicine sono pronti a giurare: "Icardi è felice di rimanere all'Inter". La stessa frase detta da Wanda Nara, a più riprese. E il rischio di rimanere "ostaggio e sequestratore" allo stesso tempo è tutt'altro che da non considerare.