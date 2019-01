Ici c'est Paris: la Ligue 1 sempre più nel segno del PSG

© foto di Insidefoto/Image Sport

Una lotta impari. La Ligue da sette anni a questa parte ha preso una piega decisa sulla Capitale francese con il Paris Saint-Germain che domina quasi incontrastato gli scenari nazionali. L’unica eccezione è stata rappresentata dal Monaco che nella stagione 2016-2017 ha spezzato l’egemonia rossoblu vincendo l’ottavo titolo della sua storia. Merito dei petrodollari che arrivano da Nasser Al-Khelaifi, capace di foraggiare le campagne trasferimenti caratterizzate da colpi di primo piano da Cavani a Di Maria fino a Neymar. Dall’arrivo dell’imprenditore qatariota, dopo un secondo posto alle spalle del Montpellier campione nella stagione 2011-2012, sono arrivate cinque vittorie nei successivi sei campionati con l’ottava Ligue 1 della storia praticamente in tasca.

CAMMINO SOLITARIO - Così come nell’anno passato, anche nel campionato in corso il Paris Saint-Germain sta viaggiando su binari paralleli rispetto alle avversarie. Gli uomini di Tuchel si stanno dimostrando, per l’ennesima volta,la corazzata della Ligue 1. Nel girone di andata stanno mantenendo un ruolino di marcia simile a quello della Juventus con solo vittorie e due pareggi. I sei punti di differenza fra i bianconeri e i rossoblu sono soltanto per le due partite che Buffon e compagni non hanno giocato a causa delle manifestazioni dei gilet gialli e che recupereranno nel 2019. Il dato più spaventoso riguarda le 50 reti realizzate nelle 17 gare giocate: una media di quasi tre gol a partita per una squadra che sta dominando in lungo e in largo la Ligue 1. Una Ligue 1 che è sempre più di nel segno del Paris Saint-Germain.