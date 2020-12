Il 2020 in pillole - Dalla Scala alla panchina. Eriksen-Inter, storia di un amore mai nato

Giornata importante, quella del 28 gennaio 2020 per l'Inter. Dopo incontri, cene, sorpassi e trattative, Beppe Marotta chiude il colpo Christian Eriksen. Un acquisto che dovrebbe regalare qualità e spessore internazionale alla rosa di Antonio Conte, almeno nelle idee dei dirigenti. 20 milioni al Tottenham più commissioni e costi accessori per un totale di poco superiore ai 25 milioni. Un affare o quasi, in quel momento e considerando lo spessore del giocatore. La presentazione alla Scala, il debutto in Coppa Italia con la Fiorentina, il primo gol il 20 febbraio nel grigiore di Razgrad col Ludogorets e poi tanta panchina. Già perché Conte, che all'inizio ci aveva pure provato ad inserire Eriksen nel suo 3-5-2, si rende ben presto conto che quel danese dal calcio pulito e dalle giocate sopraffine in realtà non è particolarmente adatto alla sua filosofia. E così passano i mesi, le esclusioni si moltiplicano, l'estate non porta cambiamenti ma anche col nuovo campionato tutto resta immobile. Eriksen continua a non giocare. Fino al 23 dicembre. Così Marotta: "Eriksen non è funzionale al gioco di Conte, a gennaio partirà". Dopo un anno decisamente sfortunato, per il mondo oltreché per l'ex Tottenham.