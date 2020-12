Il 2020 in pillole - Il Benevento è la squadra dell'anno? Devastante in B, rivelazione in A

Il Benevento è una delle grandi rivelazioni di questo 2020. Macchina da guerra che ha letteralmente dominato l'ultima Serie B. I giallorossi hanno conquistato 86 punti e sono stati il miglior attacco e la miglior difesa del campionato di Serie B. A guidarli il vero uomo copertina della Strega, ovvero Filippo Inzaghi: i suoi hanno infranto un record dopo l'altro e staccato nettamente ogni avversaria. 67 reti fatte, sole 27 subite, 12 vittorie in trasferta di cui ben 8 consecutive, addirittura 86 punti conquistati che è il record di sempre per una B a 20 squadre.

Bene anche in A 5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Al momento, dopo 14 giornate, il Benevento è decimo in Serie A. Davanti a Sampdoria, Bologna, Fiorentina, Cagliari, Parma, Genoa, Torino e anche ad altre società. La formazione di Inzaghi è nella parte sinistra della classifica e questo non può far altro che far propendere che per una menzione di merito per il Benevento. Probabilmente, la vera grande rivelazione di tutto il 2020.