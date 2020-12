Il 2020 in pillole - IZback. La seconda e la terza vita rossonera di Ibrahimovic

La notizia era già ufficiale da qualche giorno, ma il 2 gennaio 2020 è una data che i tifosi del Milan difficilmente scorderanno. Zlatan Ibrahimovic atterra a Linate per dare il via alla sua seconda vita in rossonero. Ad attenderlo e fare gli onori di casa Zvonimir Boban. #IZback, scriveva il Milan in quei giorni euforici per il popolo rossonero. Maglia numero 21, tanti sorrisi, personalità e la solita tracotanza, Ibra ci mette pochissimo a prendere sulle spalle il Milan. "Fosse arrivato prima, avremmo vinto lo Scudetto", disse a fine campionato col Milan 6°. Il resto è storia nota: la fine del contratto di 6 mesi, l'estate di trattative, i dubbi, le incertezze e poi il ritorno al Milan. Di fatto per la terza volta in carriera. E oggi il Milan, capolista imbattuta, è lassù anche e soprattutto grazie a lui.