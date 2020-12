Il 2020 in pillole - La Juventus vince ancora. Primo Scudetto e addio per Maurizio Sarri

Non era certo scontato, soprattutto nella stagione del Covid e del lockdown. Ma la Juventus del dopo Allegri, quella di Maurizio Sarri, pur nelle difficoltà è riuscita a portare a casa lo Scudetto, il nono consecutivo. Lazio, Atalanta e soprattutto Inter ci hanno provato, a più riprese, a spezzare l'egemonia bianconera. Ma alla fine chi per un motivo, chi per un altro, tutte hanno dovuto arrendersi nuovamente. Un campionato sui generis, come detto, che prima del lockdown aveva visto soprattutto la Lazio lanciata a velocità supersonica. Con la ripresa e le partite ogni 3 giorni poi qualcosa è cambiato, nella testa dei biancocelesti. E la Juventus ha vestito i soliti panni del cannibale, anche e nonostante Maurizio Sarri. Che ha sì vinto il suo primo Scudetto, ma che con l'ambiente bianconero non ha mai avuto particolare feeling. Come dimostra l'addio a fine campionato, anche per colpa di una campagna europea al di sotto delle aspettative.