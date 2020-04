Il calcio che annulla: bye bye campionati giovanili e dilettantismo in Francia

Laddove il calcio non è strozzato dagli interessi economici, c'è anche la possibilità di annullare una competizione se persiste il dubbio sulle condizioni di salute degli atleti. Dopo il Belgio, che ha preso questa coraggiosa decisione settimane fa sospendendo anche la massima divisione e assegnando il titolo nazionale nonostante il campionato preveda il meccanismo dei playoff, ieri sono arrivate le scelte del tutto similari di FIGC e Federcalcio francese, anche se per destinatari diversi. In Italia, con una decisione decisamente sensata, sono stati sospesi tutti i campionati giovanili che dipendono dalla federazione, quindi dalla Primavera-Berretti (escluse) in giù, ma anche la Primavera femminile.

In Francia invece, il Comitato Esecutivo della Federcalcio francese, ha decretato lo stop del calcio dilettantistico. Fine anticipata dunque a tutte le Leghe, i Distretti, i campionati National 3, National 2, la D2 femminile e di futsal e i campionati nazionali giovanili (femminile e maschile). Alla luce dell'annuncio del Presidente della Repubblica, lo scorso lunedì 13 aprile, che ha esteso le misure di contenimento fino all'11 maggio, ogni possibilità di ragionevole ripresa delle attività non è più attuabile. Il Comitato Esecutivo annuncerà nei prossimi giorni un massiccio piano per supportare il calcio amatoriale e le sue 14.000 squadre al fine di sostenere la ripartenza nella prossima stagione.