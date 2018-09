© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La vittoria del 20 agosto contro il Frosinone poi due pareggi, in Europa League contro il Copenhagen, contro la Roma, poi il ko contro i danesi ai supplementari e la sconfitta contro il Cagliari. A Bergamo. Non è certo l'inizio di stagione che Gian Piero Gasperini sognava quello della sua Atalanta che adesso è senza coppe europee e potrà concentrarsi esclusivamente sul campionato. Cinque gare in programma prima della sosta per le Nazionali di metà ottobre: il big match è tra due partite, il 23 settembre, contro il Milan ma di fatto, Spal esclusa, sono tutte partite contro chi sogna un posto al sole in Europa.

Serie A - 17 settembre Spal-Atalanta

Serie A - 23 settembre Milan-Atalanta

Serie A - 26 settembre Atalanta-Torino

Serie A - 30 settembre Fiorentina-Atalanta

Serie A - 7 ottobre Atalanta-Sampdoria