Due ko e un pareggio nelle prime tre gare di campionato e, soprattutto, polveri bagnate. Nessun gol fatto per il Bologna di Filippo Inzaghi contro Spal e Inter in casa e a Frosinone. Un inizio dove far risultato era difficile ma non certo impossibile. Invece la formazione emiliana si trova ora costretta a scontrarsi in un trittico complicatissimo nelle prossime tre: in casa del Genoa, poi la Roma al Dall'Ara e poi la Juventus allo Stadium. Il rischio di guardare tutti dal basso verso l'alto a inizio ottobre c'è, per questo il Bologna dovrà vincere, senza altre chance, le altre due prima dello stop per Nazionali contro Udinese e Cagliari.

Serie A - 16 settembre Genoa-Bologna

Serie A - 23 settembre Bologna-Roma

Serie A - 26 settembre Juventus-Bologna

Serie A - 30 settembre Bologna-Udinese

Serie A - 6 ottobre Cagliari-Bologna