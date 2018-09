© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quattro punti in tre gare, un ruolino di marcia in crescendo per il Cagliari di Rolando Maran. Adesso, prima della sosta per le Nazionali di metà ottobre, i sardi avranno entrambe le milanesi: prima il Milan nel week-end alla Sardegna Arena, poi il 29 settembre l'Inter a San Siro. Per il resto, gare abbordabili, soprattutto perché Sampdoria e Bologna si giocano nell'isola e in trasferta c'è il Parma di D'Aversa.

Serie A - 16 settembre Cagliari-Milan

Serie A - 22 settembre Parma-Cagliari

Serie A - 26 settembre Cagliari-Sampdoria

Serie A - 29 settembre Inter-Cagliari

Serie A - 6 ottobre Cagliari-Bologna