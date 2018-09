© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo i due ko nelle prime gare di campionato, contro Juventus e Fiorentina, il Chievo Verona è riuscito a strappare un punto al Bentegodi contro l'Empoli. Il calendario fino alla sosta per le nazionali di metà ottobre, però, non è dei più agevoli: trasferte durissime, Roma e Milan su tutte ma da non sottovalutare anche quella in casa Genoa. Lo scontro diretto è quello del 23 settembre contro l'Udinese, poi è difficile anche la gara del Bentegodi, sette giorni più tardi, contro il Torino. Meglio al ritorno della sosta quando i clivensi avranno impegni da cerchiare in rosso e da vincere, quasi tutti valevoli per la salvezza.

Serie A - 16 settembre Roma-Chievo

Serie A - 23 settembre Chievo-Udinese

Serie A - 26 settembre Genoa-Chievo

Serie A - 30 settembre Chievo-Torino

Serie A - 7 ottobre Milan-Chievo