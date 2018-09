© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Due punti in due partite, il ko alla prima contro il Genoa. L'Empoli di Aurelio Andreazzoli cerca la prima vittoria in Serie A e ci proverà in un calendario comunque complicato. Questo perché, prima della sosta per le Nazionali di metà ottobre, in casa giocherà contro Lazio, Milan e Roma e le avversarie da scontro diretto, Sassuolo e Parma, saranno fuori casa. Al Castellani il trittico è decisamente difficile e lo stesso vale anche al ritorno dalla sosta quando l'Empoli giocherà a Frosinone e poi in casa contro la Juventus.

Serie A - 16 settembre: Empoli-Lazio

Serie A - 21 settembre: Sassuolo-Empoli

Serie A - 27 settembre: Empoli-Milan

Serie A - 30 settembre: Parma-Empoli

Serie A - 6 ottobre: Empoli-Roma