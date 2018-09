© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due vittorie su due gare, contro Chievo Verona e Udinese, la Fiorentina ha un calendario complicato fino alla sosta di metà ottobre. Si parte col botto: a Napoli contro la formazione di Carlo Ancelotti in cerca di riscatto dopo il ko contro la Sampdoria che i viola sfideranno il 19 nel recupero. Poi la Spal in casa, poi tre partite complicate: l'Inter a San Siro, l'Atalanta in casa e la Lazio a Roma. Il fattore che può semplificare le cose alla formazione di Stefano Pioli, semmai, è che Inter e Lazio avranno gli impegni internazionali a stancare la rosa mentre i viola sono fuori dalle Coppe.

Serie A - 15 settembre Napoli-Fiorentina

Serie A - 19 settembre Sampdoria-Fiorentina

Serie A - 22 settembre Fiorentina-Spal

Serie A - 25 settembre Inter-Fiorentina

Serie A - 30 settembre Fiorentina-Atalanta

Serie A - 7 ottobre Lazio-Fiorentina