Zero gol fatti. Cinque subiti. Già fuoti dalla Coppa Italia per il 2-0 patito dal Sudtirol, club di Serie C. E' stato un inizio complicatissimo in stagione per il Frosinone rivoluzionato ma sempre con Moreno Longo alla sua guida. Adesso il calendario resta difficilissimo: fino alla sosta di metà ottobre per gli impegni delle Nazionali, i ciociari ospiteranno la Juventus e le due genovesi. In trasferta, invece, in casa della Roma e a Torino contro i granata. Dopo la sosta è semmai più facile ma l'assenza di gol e la crisi di risultati è ben più che un campanello d'allarme per il club di Stirpe.

Serie A - 15 settembre: Frosinone-Sampdoria

Serie A - 23 settembre: Frosinone-Juventus

Serie A - 26 settembre: Roma-Frosinone

Serie A - 30 settembre: Frosinone-Genoa

Serie A - 5 ottobre: Torino-Frosinone