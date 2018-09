Luigi De Mossi, sindaco di Siena, attraverso la sua pagina ufficiale su Facebook ha annunciato di aver sporto denuncia contro Roberto Fabbricini, commissario straordinario della FIGC, dopo il mancato ripescaggio della Robur Siena in Serie B: "Il mancato legittimo ripescaggio della...

Due gare giocate e una de recuperare a fine ottobre contro il Milan, il Genoa ha superato 2-1 l'Empoli e ha perso ben 5-3 contro il Sassuolo all'ultima. Però i segnali sono positivi e le prossime gare possono dare uno sprint importante alla formazione di Davide Ballardini. L'unica big è la Lazio il 23 settembre, poi teoricamente sono tutte gare alla portata del Grifone. Il duro è dopo la sosta: Juventus, poi l'Udinese, poi in sequenza, Milan, Inter, Napoli e il derby contro la Sampdoria. Ma per arrivare a fine novembre c'è ancora tempo.

