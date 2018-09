Il calendario fino alla sosta: Juve, Napoli e tutte gare da favorita

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tre vittorie in tre partite. Con Cristiano Ronaldo ancora a secco, è vero, ma col portoghese già centrale nel gioco di Massimiliano Allegri. Da qui fino alla sosta, c'è l'esordio in Champions League 2018-2019, non c'è però la doppia sfida contro il Manchester United in programma il 23 ottobre, in Inghilterra, e il 7 novembre, allo Stadium. Un solo scontro diretto nelle prossime cinque di campionato, ovvero quello contro il Napoli di fine mese. Tantissime sfide ravvicinate, una gara ogni tre giorni, il tecnico bianconero dovrà gestire il turn-over anche se il lignaggio delle avversarie, sulla carta, permetterà ad Allegri di ruotare al meglio tutti i suoi effettivi. Curiosità: tra 26 settembre e 2 ottobre, tre gare consecutive tra le mura amiche.

Serie A - 16 settembre Juventus-Sassuolo

Champions League - 19 settembre Valencia-Juventus

Serie A - 23 settembre Frosinone-Juventus

Serie A - 26 settembre Juventus-Bologna

Serie A - 29 settembre Juventus-Napoli

Champions League - 2 ottobre Juventus-Young Boys

Serie A - 6 ottobre Udinese-Juventus