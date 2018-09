© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un inizio di stagione certamente complicato per la Lazio che ha battuto il Frosinone ma che ha perso le due partite durissime contro Juventus e Napoli. Adesso il calendario sorride ai biancocelesti che, nonostante il girone di Europa League, con le prime due tendenzialmente abbordabili con Apollon in casa ed Eintracht Francoforte in Germania, entro la sosta per le Nazionali avranno anche il derby contro la Roma. La partita con i tedeschi, semmai, è tecnicamente quella più dura perché arriva in mezzo a Roma e Fiorentina.

Serie A - 16 settembre: Empoli-Lazio

Europa League - 20 settembre: Lazio-Apollon Limassol

Serie A - 23 settembre: Lazio-Genoa

Serie A - 26 settembre: Udinese-Lazio

Serie A - 29 settembre: Roma-Lazio

Europa League - 4 ottobre: Eintracht Francoforte-Lazio

Serie A - 7 ottobre: Lazio-Fiorentina