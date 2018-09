© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due gare giocate in Serie A, col recupero col Genoa che si giocherà a ottobre, il Milan torna in Europa League e ha due gare potenzialmente non complicate. Fino alla sosta per le nazionali di metà ottobre, infatti, i rossoneri tra le big sembrano la squadra messa meglio: l'avversario sulla carta più ostico è l'Atalanta in casa il 23 settembre. E' al ritorno dagli impegni delle Nazionali che ci sarà il derby contro l'Inter mentre nelle prossime gare il Milan non ha nessuna big. E la possibilità di inserirsi subito nei piani altissimi del campionato dopo l'inizio shock contro Napoli e Roma.

Serie A - 16 settembre Cagliari-Milan

Europa League - 20 settembre Dudelange-Milan

Serie A - 23 settembre Milan-Atalanta

Serie A - 27 settembre Empoli-Milan

Serie A - 30 settembre Sassuolo-Milan

Europa League - 4 ottobre Milan-Olympiacos

Serie A - 7 ottobre Milan-Chievo