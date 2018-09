© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ripartire. Subito. Come diktat dopo il tonfo di Genova contro la Sampdoria: il Napoli di Carlo Ancelotti ci riproverà nel week-end contro la Fiorentina, in un calendario comunque decisamente complicato per gli azzurri. Perché la prima in Champions è nell'ostico campo della Stella Rossa, a Belgrado. Perché poi va a Torino due volte, contro granata e Juventus, perché in Europa ospiterà il Liverpool e perché sulla carta le sfide più agevoli le ha tra Toro e Juve (in casa col Parma) e dopo i Reds (in casa col Sassuolo). Un filotto complicato per Ancelotti che dovrà gestire al meglio le energie dei suoi anche perché tra 29 settembre e 3 ottobre, la doppia gara Juventus-Liverpool è di quelle da brividi.

Serie A - 15 settembre Napoli-Fiorentina

Champions League - 18 settembre Stella Rossa-Napoli

Serie A - 23 settembre Torino-Napoli

Serie A - 26 settembre Napoli-Parma

Serie A - 29 settembre Juventus-Napoli

Champions League - 3 ottobre Napoli-Liverpool

Serie A - 7 ottobre Napoli-Sassuolo