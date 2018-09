© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Già fuori dalla Coppa Italia dopo il ko contro il Pisa, un punto in tre partite frutto delle sconfitte contro Spal e Juventus ma del 2-2 alla prima contro l'Udinese, il Parma si appresta a giocare cinque partite dove dovrà fare punti per non trovarsi subito invischiato nei bassifondi della Serie A. Due trasferte durissime, a Milano contro l'Inter e a Napoli. Le gare da cerchiare in rosso saranno quelle casalinghe contro Cagliari ed Empoli, prima della sosta invece la delicata gara in casa Piatek a Genova, contro il Genoa.

Serie A - 15 settembre Inter-Parma

Serie A - 22 settembre Parma-Cagliari

Serie A - 26 settembre Napoli-Parma

Serie A - 30 settembre Parma-Empoli

Serie A - 7 ottobre Genoa-Parma