© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'esordio in Champions League 2018-2019 contro il Real Madrid. Il derby di Roma a fine settembre prima della prima in casa contro il Viktoria Plzen. E' un calendario durissimo per i giallorossi nelle prossime sfide fino alla sosta di metà ottobre valida per gli impegni delle Nazionali. Non traggano in inganno le gare contro Chievo Verona, Bologna, Frosinone ed Empoli. L'inizio stentato della Roma, che ha vinto contro il Torino, pareggiato contro l'Atalanta e perso 2-1 all'ultima prima della sosta contro il Milan, obbliga la formazione di Eusebio Di Francesco a non inciampare più. Altrimenti la bandiera bianca già issata da Francesco Totti diventerà presto già realtà...

Serie A - 16 settembre Roma-Chievo

Champions League - 19 settembre Real Madrid-Roma

Serie A - 23 settembre Bologna-Roma

Serie A - 26 settembre Roma-Frosinone

Serie A - 29 settembre Roma-Lazio

Champions League - 2 ottobre Roma-Viktoria Plzen

Serie A - 6 ottobre Empoli-Roma