© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sei gare fino alla sosta per le nazionali di metà ottobre per la Sampdoria di Marco Giampaolo, finora autrice di una vittoria roboante contro il Napoli ma incappata nel ko contro l'Udinese. C'è, nei prossimi giorni, in infrasettimanale seppur sia stato chiesto recentemente il rinvio, il recupero contro la Fiorentina, gara posposta per i tragici fatti del Ponte Morandi. Tra le squadre d'alta quota, la formazione doriana sfiderà l'Inter il 22 settembre, chiusura del ciclo di gare a Bergamo contro l'Atalanta, potenziale avversaria per un posto in paradiso in Europa.

Serie A - 15 settembre Frosinone-Sampdoria

Serie A - 19 settembre Sampdoria-Fiorentina

Serie A - 22 settembre Sampdoria-Inter

Serie A - 26 settembre Cagliari-Sampdoria

Serie A - 1 ottobre Sampdoria-Spal

Serie A - 7 ottobre Atalanta-Sampdoria