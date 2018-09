© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Due vittorie e un pareggio, il Sassuolo è l'inattesa nei piani altissimi della classifica. Una difesa da rivedere, cinque gol presi in tre gare, ma ben otto segnati per la formazione di Roberto De Zerbi. Il calendario, però, è forse il peggiore di tutte le formazioni della Serie A: entro la sosta di metà ottobre per le Nazionali, infatti, i neroverdi affronteranno la Juventus allo Stadium, il Milan in casa e il Napoli al San Paolo. Meno complicate, semmai, le gare casalinghe contro l'Empoli del 21 settembre e la trasferta di Ferrara contro la Spal sei giorni più tardi.

Serie A - 16 settembre Juventus-Sassuolo

Serie A - 21 settembre Sassuolo-Empoli

Serie A - 27 settembre Spal-Sassuolo

Serie A - 30 settembre Sassuolo-Milan

Serie A - 7 ottobre Napoli-Sassuolo