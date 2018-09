© foto di Federico Gaetano

Due vittorie e un ko in tre gare, la Spal ha un ruolino di marcia particolare: ha vinto 1-0 in Coppa Italia a La Spezia, stesso risultato con cui ha superato Bologna e Parma e pure perso contro il Torino. Un calendario da under, cinque sfide dove la formazione di Semplici ha però avversarie complicate. In casa, infatti, Atalanta, Sassuolo e Inter. In trasferta, Fiorentina e Sampdoria. Teoricamente, solo una volta parte alla pari, contro i neroverdi, ma l'inizio sprint di Antenucci & co lascia ben sperare.

Serie A - 17 settembre Spal-Atalanta

Serie A - 22 settembre Fiorentina-Spal

Serie A - 27 settembre Spal-Sassuolo

Serie A - 1 ottobre Sampdoria-Spal

Serie A - 7 ottobre Spal-Inter