© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un ko contro la Roma. Un pareggio contro l'Inter. Una vittoria contro la Spal. Un andamento certamente in crescendo per il Torino di Walter Mazzarri che, fino alla sosta, ha un calendario per rialzarsi e proseguire nella marcia. Affronta infatti solo una big come il Napoli, poi ha la chance di tenere il passo delle migliori se saprà soprattutto vincere le due comunque delicate trasferte di Udine e di Bergamo. Anche al rientro dalla pausa, calendario agevole: Bologna, Fiorentina, Sampdoria, Parma e Cagliari. A novembre, se il Toro dovesse davvero ingranare, allora la banda Mazzarri potrebbe essere negli alti piani della Serie A.

Serie A - 16 settembre Udinese-Torino

Serie A - 23 settembre Torino-Napoli

Serie A - 26 settembre Atalanta-Torino

Serie A - 30 settembre Chievo-Torino

Serie A - 5 ottobre Torino-Frosinone