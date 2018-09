© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Col non celato obiettivo della salvezza, visto che si sta riaprendo in toto un nuovo ciclo, l'Udinese ha per adesso conquistato un discreto bottino di 4 punti nelle tre gare finora giocate. Fino alla sosta il calendario non è dei più complicati: col Torino in casa può arrivare la sorpresa, poi la partita più dura arriva alla quinta, ma in casa, contro la Juventus. I bianconeri saranno reduci dalle fatiche di Champions League allo Stadium contro lo Young Boys. Un quintetto di partite comunque alla portata della banda Velazquez, il cui cammino verso la salvezza passa anche da questo.

Serie A - 16 settembre Udinese-Torino

Serie A - 23 settembre Chievo-Udinese

Serie A - 26 settembre Udinese-Lazio

Serie A - 30 settembre Bologna-Udinese

Serie A - 6 ottobre Udinese-Juventus