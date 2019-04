Il cammino del Napoli: fuori dalla Champions, ora favorito in EL

© foto di Insidefoto/Image Sport

La cocente e prematura eliminazione dalla Champions League ha in qualche modo segnato la stagione del Napoli. La squadra di Ancelotti è diventata subito una delle favorite per la vittoria finale in Europa League: superato agevolmente l'ostacolo Zurigo ai sedicesimi, i partenopei hanno faticato un po' di più agli ottavi, anche se la qualificazione con il Salisburgo non è mai stata in discussione.

GRUPPO C CHAMPIONS LEAGUE

18/09/2018 Stella Rossa-Napoli 0-0

03/10/2018 Napoli-Liverpool 1-0

24/10/2018 PSG-Napoli 2-2

06/11/2018 Napoli-PSG 1-1

28/11/2018 Napoli-Stella Rossa 3-1

11/12/2018 Liverpool-Napoli 1-0

Sedicesimi

14/02/2019 Zurigo-Napoli 1-3

21/02/2019 Napoli-Zurigo 2-0

Ottavi

07/03/2019 Napoli-Salisburgo 3-0

14/03/2019 Salisburgo-Napoli 3-1