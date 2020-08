Il campionato del Lecce, salvezza solo sfiorata. Ma Liverani ha le attenuanti

Il campionato 2019-20 si è concluso inaspettatamente nel mese di agosto, dopo la chiusura e i lockdown causati dalla pandemia. TMW propone un'analisi delle 20 squadre di Serie A in un anno spezzato in due e una Serie A arrivata al termine quasi inaspettatamente.

LECCE

IL MERCATO DELL'ANNO SCORSO - In avanti c'erano due possibilità chiare, con Babacar e Lapadula che dovevano essere i trascinatori di tutta la squadra. Anche Farias del Cagliari poteva chiudere un reparto offensivo discreto, mentre dietro sono arrivati Benzar - una scommessa -Dell'Orco, Rispoli e Rossettini. A centrocampo due profili differenti come Giannelli Imbula e Shakhov del Paok Salonicco. A gennaio cinque inserimenti, soprattutto a centrocampo con Barak, Deiola e Saponara. Donati e Paz in difesa a puntellare.

GLI OBIETTIVI - Era uno solamente, la salvezza, da raggiungere con il gioco. Liverani ha fatto discretamente ma il Coronavirus potrebbe avere fermato il giro delle panchine che poteva animarsi.

PRIMA DEL COVID - Venticinque punti in ventisei giornate, più o meno uno a partita, con un'accelerata nell'ultimo periodo. Probabilmente se non ci fosse stato lo stop Liverani, visto lo stato di forma dei suoi, poteva forse sperare in qualcosa di più. Bel calcio ma qualche gol di troppo, subito anche per non speculare.

POST PANDEMIA - Il sogno è rimasto vivo fino all'ultimo, anche grazie al fatto di avere estromesso dalla corsa Scudetto la Lazio. Scalpo importante che ha dato l'opportunità di arrivare alla sfida contro il Parma più o meno in bilico. La marcia però non è cambiata: meno di un punto a partita era, meno di un punto a partita è rimasto.

CONCLUSIONI - L'annata è discreta per riapprocciarsi alla Serie A, forse potevano essere fatte delle scommesse differenti, ma non è semplice costruire una squadra sin dall'inizio. Dalla C alla A, in due anni, non era semplice per nessuno riconfermarsi ad altissimi livelli. Quasi Liverani ce la faceva, può riprovarci nella prossima stagione.