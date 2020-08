Il campionato del Sassuolo, a due facce. Esplosione Boga

Il campionato 2019-20 si è concluso inaspettatamente nel mese di agosto, dopo la chiusura e i lockdown causati dalla pandemia. TMW propone un'analisi delle 20 squadre di Serie A in un anno spezzato in due e una Serie A arrivata al termine quasi inaspettatamente.

SASSUOLO

IL MERCATO DELL'ANNO SCORSO - Il Sassuolo ha deciso di puntare su un centravanti emergente, al netto di un'età non più verdissima, come Francesco Caputo, oltre a certezze come Obiang, Chiriches e Toljan. Per il resto linea giovane, con Kyriakopoulos, Muldur, Rogerio e Traorè. Tutti nomi che hanno reso discretamente in questa stagione. L'aggiunta, a gennaio, è quella dell'ex Parma Lukas Haraslin, discretamente protagonista.

GLI OBIETTIVI - Galleggiare a metà classifica, con un occhio alla zona Europa. Più in generale completare un percorso di maturazione per alcuni giocatori come Boga o Locatelli, rilanciando però un'ambizione di bel gioco e classifica che negli anni passati non sempre erano andate a braccetto.

PRIMA DEL COVID - Molti alti e bassi, davvero troppo altalenante per capire se fosse carne oppure pesce. Era nel gruppone però nella parte bassa, quindi con poche possibilità di entrare in corsa per un posto UEFA, più che altro perché nel mezzo c'erano troppe squadre da scavalcare, una poteva fare filotto.

POST PANDEMIA - Cosa poi esattamente accaduta nell'immediata ripartenza. La squadra di De Zerbi però ha trovato finalmente la quadratura, alcuni trascinatori come Berardi o Boga, tanto che è stato rinnovato un contratto per quella che dovrà essere, giocoforza, la stagione della maturità e dell'assalto finale a una zona Europa solamente lambita ma mai realmente attaccabile durante questa annata.

LE CONCLUSIONI - Stagione a due facce, salvezza con serenità ma troppo altalenante nel primo periodo. La prossima potrebbe essere quella, finalmente, della rampa di lancio. De Zerbi appare cresciuto anche nella maturità e nell'idea di come affrontare le gare, senza sacrificare la predisposizione al bel gioco.