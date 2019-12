Il colpo di fine anno - Haaland: "Ecco perché ho scelto il Dortmund"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Borussia Dortmund ha messo a segno il colpaccio di fine anno annunciando l'acquisto di Erling Haaland, bomber del Salisburgo che faceva gola a Manchester United e Juventus. L'attaccante dopo la firma sul nuovo contratto con il club tedesco ha spiegato così la decisione di trasferirsi in Germania: "Ho avuto intense discussioni con i dirigenti del club e lo staff tecnico, in particolare con Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc e l'allenatore Lucien Favre. Fin dall'inizio ho avuto la sensazione che volessi assolutamente trasferirmi questo club, seguire questa strada e giocare a calcio in questa incredibile atmosfera di Dortmund di fronte a oltre 80.000 spettatori. Sto già sognando per questo", ha detto Haaland che ha trascorso diversi giorni in Germania prima di fare questa scelta.