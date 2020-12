Il Corriere di Torino: "Juve, il tempo degli esprimenti è finito. Ecco i primi titolarissimi"

"Il momento degli esperimenti sta finendo" scrive questa mattina Il Corriere di Torino a proposito della Juventus dopo la vittoria per 3-0 ottenuta in Champions sul campo del Barcellona. La filosofia di Pirlo sta prendendo forma, con alcuni "titolarissimi" che hanno già trovato posto nel presente e nel futuro della squadra. Szczesny, al netto degli infortuni. Bonucci e De Ligt come coppia di centrali. Danilo e il super Cuadrado sulle fasce, col colombiano ormai imprescindibile. Davanti Morata e Ronaldo, con buona pace di Dybala. Le prime scelte sono chiare, poi tanti ballottaggi che alimentano la voglia di primeggiare. La Juve di Pirlo sembra finalmente definita, vedremo se sarà definitiva e soprattutto se porterà altri risultati come quello del Camp Nou.