Il Corsera sui bianconeri: "Rullo Juventus, spazzata via la Fiorentina"

"Rullo Juventus", è questo il titolo de Il Corriere della Sera che ha commentato così la vittoria bianconera a Firenze. "Spazzata via la Fiorentina, 13° successo in campionato. I bianconeri macinano record", sottolinea il quotidiano all'interno della sua edizione odierna. "Juve padrona, del campo, del gioco, del risultato. Del campionato: più 11 per due notti sul Napoli, più 12 sull’Inter, impegnata stasera in casa della Roma", l'analisi.