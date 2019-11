Il Dream Team di Euro2020: valore di 1 miliardo, De Ligt unico italiano

Un giochino che crea sempre curiosità, alla vigilia di una grande manifestazione. Qual è l'11 idealmente più costoso di Euro2020 considerando tutti i giocatori delle 20 squadre (in attesa delle ultime 4) fin qui qualificate? Per disegnare questo dream team, schierato col 3-4-3, prendiamo in prestito le valutazioni del portale Transfermarkt. E il risultato è sbalorditivo, visto che la squadra che viene fuori sfonda di parecchio il miliardo di euro di valutazione complessiva. 1 miliardo e 275 milioni di euro, per la precisione. Sulla compatibilità tattica dei vari interpreti si potrebbe discutere, ma in fondo a quale ct non piacerebbe avere un problema del genere?

In difesa l'unico italiano - La Slovenia di Jan Oblak non si è qualificata, quindi la difesa della porta è affidata a Marc André ter Stegen del Barcellona. Poco più avanti, con Matthijs De Ligt della Juventus c'è la coppia del Liverpool formata da Trent Alexander-Arnold e Virgil van Dijk.

Quanto talento a centrocampo... - I compiti di interdizione sono affidati alla corsa e ai polmoni di Ngolo Kante del Chelsea. Vicino al francese talento all'ennesima potenza: Kevin De Bruyne e Bernardo Silva del Manchester City, oltre al nuovo gioiello dell'Atletico Madrid Joao Felix.

In attacco non c'è CR7 - Per la fonte dei dati Cristiano Ronaldo ha una valutazione di 90 milioni di euro, meno rispetto a tanti altri attaccanti. Il più costoso fra tutti i giocatori d'Europa (e verosimilmente del mondo) è Kylian Mbappé del PSG. Con lui nel tridente dei sogni ci sono Harry Kane del Tottenham ed Eden Hazard del Real Madrid.

DREAM TEAM EURO2020 (3-4-3): Ter Stegen (90); Alexander-Arnold (80), Van Dijk (100), De Ligt (75); De Bruyne (130), Bernardo Silva (100), Kante (100), Joao Felix (100); Mbappé (200), Kane (150), Hazard (150)