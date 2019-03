Il futuro di Ancelotti: tra la coppa e il mercato. Chiavi in mano al tecnico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chiusi gli anni di Sarri con un pizzico di rammarico e qualche ruggine di troppo, Aurelio De Laurentiis doveva piazzare una risposta, anche mediatica, alla Juventus che aveva aperto l'estate con l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Detto fatto, in panchina ecco Carlo Ancelotti: uno che non ha bisogno di presentazioni, uno dei pochi allenatori in giro per il mondo a fare tanto rumore da potersi considerare un vero e proprio colpo di mercato. Un tecnico di tal livello, volendo essere un pizzico maliziosi, da poter anche nascondere le poche o nulle novità quanto al parco giocatori dalle parti di Castel Volturno.

"Preferisco la coppa". Un manifesto programmatico della carriera di Ancelotti, che in campionato fin qui ha accumulato un ritardo di 15 punti dalla Juventus e in ultima analisi anche di 10 punti rispetto al Napoli dell'anno scorso. In Europa, la musica è diversa: inserito in un girone di ferro di Champions, la squadra azzurra si è ben difesa ma ha salutato la competizione e ora insegue l'Europa League, che comunque sarebbe una bella novità rispetto agli anni recenti. Di mezzo, un altro sorteggio ostico: brutto cliente, l'Arsenal.

I programmi, a prescindere da come andrà la campagna europea, sono comunque chiari: non si prende uno come Ancelotti per metterlo in discussione. E al tecnico di Reggiolo sarà affidato in toto il nuovo corso del Napoli. La prima stagione ha già visto diverse novità, da Hamsik in Cina a Milik e Fabian nuovi protagonisti. Dopo due stagioni in cui ADL non ha toccato, o quasi, l'impianto della squadra, la prossima estate sarà all'insegna di un radicale cambiamento. Le chiavi sono in mano ad Ancelotti.

In carica dall'1 luglio 2018

Contratto fino a giugno 2021

Guadagna 6,5 milioni di euro all'anno

Percentuale di conferma: 99%