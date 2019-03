Il futuro di D'Aversa: salvezza vicina, la conferma come via più probabile

© foto di www.imagephotoagency.it

Entrato nella storia del calcio italiano, col Parma, come fautore delle tre promozioni consecutive dei gialloblù, ripartiti dalla Serie D e tornati in massima serie in appena tre anni (con l'importante aiuto di Gigi Apolloni, allenatore per il primo anno e mezzo), Roberto D'Aversa ha saputo confermarsi anche ad altissimi livelli, portando il Parma ad un campionato vissuto per gran parte nella parte sinistra della classifica, ben lontano dalla zona rossa, e capace di togliersi anche belle soddisfazioni su campi difficili (Torino, Milano, Firenze, Genova).

La stagione del Parma inizia male ma continua benissimo, proprio grazie ai successi esterni di cui sopra, che portano qualcuno a pensare ad una squadra già da Europa (pensiero che dura oggettivamente poco). La valorizzazione di giocatori dall'indubbio valore ma dalle condizioni non perfette come Bruno Alves e Gervinho consente ai crociati un cammino sicuro in casa (successi importanti contro Empoli e Cagliari, pareggi preziosi con Frosinone, Udinese, Bologna) e soprattutto una serie di colpi esterni che fanno gridare al miracolo. Il calo di inizio 2019, specie in casa, sporca un po' questo cammino super, ma la zona salvezza rimane comunque lontana, anche dopo il ko di Roma.

La conferma a Parma appare scontata, anche in virtù di un contratto rinnovato ad inizio stagione fino a giugno 2020: a lui sembra essersi interessata la Fiorentina, in subordine però a Di Francesco, che appare l'obiettivo numero uno dei viola anche se costa caro. Di certo le prove del suo Parma, anche per acume tattico, hanno messo il suo nome sulla lista di diversi direttori sportivi, ma per portarlo via dal Parma servirà una proposta molto ambiziosa in termini di obiettivi sportivi.

In carica dal 3 dicembre 2016.

Contratto fino al giugno 2020.

Guadagna quattrocentocinquantamila euro all'anno.

Percentuale di conferma: 70%