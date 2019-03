Il futuro di De Zerbi: le big non sono un'opzione. Conferma a Sassuolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ripartendo da Sassuolo dopo la inevitabile retrocessione con il Benevento, Roberto De Zerbi ha fatto centro. Al Mapei Stadium il tecnico italiano ha infatti trovato la fiducia nel suo gioco e la voglia di fare un calcio nuovo, moderno e offensivo che lo aveva reso rapidamente celebre già ai tempi del Foggia. Ha portato risultati subito, ha valorizzati gli investimenti del club e ha ottenuto carta bianca dalla società a partire dal mercato, capace di mettergli a disposizione sin da subito giocatori funzionali alla sua idea di calcio e che ben conosceva, come Djuricic e Brignola.

La stagione del Sassuolo rimane positiva, ma il calo del 2019 ha un po' sporcato quell'etichetta di "rivelazione" in termini di gioco e risultati che faticosamente i neroverdi si erano conquistati con un girone di andata strabiliante. Il pessimo rendimento difensivo è sicuramente una pecca della stagione degli emiliani, che al momento si ritrovano al 13esimo posto della graduatori, lontani dalla zona pericolo ma neanche troppo.

Il futuro non è ancora scritto ma la conferma al Sassuolo sembra vicina, anche perché le big, che sembravano attratte dalla rivoluzione in termini di gioco e personalità messa in atto dalla squadra neroverde ad inizio stagione, in questo momento hanno cambiato obiettivo. Al momento rimane in piedi la possibilità Fiorentina, che pare però più indirizzata su altri nomi, attenzione anche alla Sampdoria in caso di addio a Giampaolo. Rimangono però tutte possibilità più o meno credibili rispetto a quella decisamente più concreta di una continuazione dell'avventura in Emilia.

In carica dal 1 giugno 2018.

Contratto fino al giugno 2020.

Guadagna un milione all'anno.

Percentuale di conferma: 90%