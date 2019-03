Il futuro di Giampaolo: Genova non è porto di mare. Roma permettendo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Bravo, ma. Dopo un avvio di carriera promettente, Marco Giampaolo sembrava essersi fermato. La burrascosa separazione dal Brescia faceva seguito alle avventure non proprio esaltanti di Catania e Cesena, il motto comune era che l'allenatore di Bellinzona fosse un gran teorico, ma all'atto pratico gli mancasse qualcosa per diventare grande. Con buone probabilità è la considerazione che fece anche la Juventus, quando era pronta ad affidargli la panchina ma ci ripensò. Poi è arrivato l'Empoli e soprattutto la Sampdoria: tre volte decimo in A dal 2015 a oggi, sfornando talenti a getto continuo. E tornando nei pensieri delle grandi.

Il presente parla di un nono posto, dell'ennesima annata positiva nonostante in estate partano i migliori calciatori, di un'Europa League che resta un obiettivo complicato ma non lontanissimo. Da qui a fine stagione, sulle ali di un Quagliarella strepitoso, i blucerchiati possono pensare a divertirsi e provare ad agganciare quel sogno europeo raggiunto l'ultima volta con la premiata ditta Cassano&Pazzini. Con le continue voci societarie sullo sfondo e una certezza, o quasi.

Avanti con Marco Giampaolo: a Genova nessuno ha davvero dubbi. Ferrerro lo vorrebbe anche blindare con un nuovo rinnovo. Ciò che potrebbe cambiare le carte in tavola, al netto di eventuali novità sul fronte della proprietà, sono le sirene delle grandi piazze. Roma, soprattutto: la Roma, anzitutto, perché i giallorossi sono la squadra che sonda con maggior attenzione il mercato degli allenatori e il nome di Giampaolo è ai primi posti nel taccuino di chiunque guiderà il futuro dei capitolini. Piace anche alla Lazio, ma solo se Simone Inzaghi dovesse muoversi. A Genova, per ora, sono comunque tutti felici e contenti, Giampaolo compreso.

In carica dal 4 luglio 2016

Contratto fino a giugno 2020

Guadagna 1,1 milioni di euro all'anno

Percentuale di conferma: 70%