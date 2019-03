Il futuro di Pioli: qualcosa si è rotto con la Fiorentina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Parlare della storia tra Stefano Pioli e la Fiorentina comporta tutta una serie di elementi da considerare anche dal punto di vista non strettamente calcistico. Arrivato sulla panchina viola nel giugno del 2017, l'ex tecnico di Lazio e Inter ha intrapreso - a stretto contatto col dg Corvino - un percorso di ricostruzione dopo il biennio di Paulo Sousa. Un nuovo ciclo, che nel giro di tre avrebbe dovuto riportare la Fiorentina stabilmente nelle posizioni in lotta per un posto in Europa (a ridosso della Champions). La sua prima stagione, conclusa all'ottavo posto, è stata però inevitabilmente condizionata dalla prematura scomparsa del captano viola, Davide Astori. Un lutto che ha legato ancora di più il tecnico alla piazza di Firenze (lui che già era stato un ex calciatore viola) ma che non costituisce ad oggi un elemento a favore della sua permanenza sulla panchina.

L'attualità, infatti, parla di una Fiorentina invischiata nella zona centrale della classifica, a ben 8 punti dal settimo posto e con una serie di squadre che la precedono nella lotta per l'Europa League. Record di pareggi (13), scarsa continuità di gioco e difficoltà a trovare altre certezze oltre al solito Chiesa, al capitano Pezzella e a pochi altri. L'arrivo di Muriel a gennaio - positivo in termini di gol acquisiti - non ha poi aiutato Pioli a risalire, complice una rosa male assortita e (forse) costruita con elementi non all'altezza. La speranza, neanche poi tanto impossibile, resta la Coppa Italia: in palio c'è ancora la finale.

In scadenza di contratto a giugno, il futuro di Pioli non sembra però essere legato alla conquista di un trofeo (Coppa Italia) o di un traguardo (qualificazione Europa League). Il recente botta e risposta tra lo stesso tecnico e il presidente della società, Mario Cognigni, ha di fatto abbattuto la percentuale di permanenza (5%), rendendo inutile anche l'opzione per il rinnovo annuale presente sul contratto di Pioli. "Ho già deciso il futuro", ha detto l'allenatore. Resta da capire adesso la volontà della società.

In carica dal 6 giugno 2017.

Contratto fino al giugno 2019 (con opzione di rinnovo annuale).

Guadagna 1,1 milioni a stagione.

Percentuale di conferma: 5%