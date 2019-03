Il futuro di Ranieri: aggiustatutto giallorosso. Da giugno si cambia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"A Roma faccio il romano". Claudio Ranieri lo disse chiaro e tondo dopo un derby vinto, e sulla fede calcistica dell'allenatore testaccino non vi sono mai stati grossi dubbi. Tanto che all'epoca della prima chiamata, anno 2009, aveva addirittura dubbi sulle difficoltà di allenare nella piazza che lo aveva visto crescere, una delle più complicate d'Italia. Da allora, da quello scudetto durato 37 minuti e poi finito all'Inter, ne è passata di acqua sotto i ponti. In Inghilterra lo chiamavano tinkerman, l'aggiustatutto, e addirittura sir Claudio ha aggiustato la storia del Leicester, al suono di una campanella. Dilly ding dilly dong. Poi nono col Nantes in Francia ed esonerato dal Fulham in questa stagione: era stato chiamato a novembre, in quel caso non gli è riuscito di aggiustare la stagione dei londinesi.

Ci riuscirà a Roma? La missione che la società di Pallotta, in pieno caos dopo derby ed eliminazione Champions, è abbastanza chiara: inseguire la qualificazione nella massima competizione europea. È un obiettivo che definire complicato sarebbe eufemistico, ma è anche prestissimo per tracciare un bilancio: due gare, vittoria con l'Empoli e sconfitta con la SPAL.

Il futuro è già scritto, o quasi. Come detto, Ranieri è tornato in giallorosso in una situazione di caos totale, o quasi: ha preso il posto di Di Francesco, ma ha subito salutato anche Monchi. Neanche la qualificazione in Champions potrebbe fare grande differenza: la Roma ai romani, vero. Ma Ranieri, a meno di sorprese clamorose, è arrivato per traghettare la barca in porto e poi tornare a seguirla da lontano, nel nuovo corso che i giallorossi dovranno inevitabilmente prendere.

In carica dall'8 marzo 2019.

Contratto fino a giugno 2019.

Guadagna un milione di euro fino al termine della stagione.

Percentuale di conferma: 1%