Il futuro di Semplici: a Ferrara fiducia totale. Ma se Firenze chiama...

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Ferguson degli allenatori italiani è il tecnico della SPAL Leonardo Semplici, in carica come allenatore degli emiliani sin dall'8 dicembre 2014, per oltre quattro anni dunque, come Allegri della Juventus, con ben due promozioni al proprio attivo come guida degli estensi, presi in Serie C e portati fino in massima serie, fino alla salvezza dell'anno passato. Raggiungere nuovamente l'obiettivo, la salvezza ovviamente, sarebbe l'ennesimo successo di una carriera iniziata nell'entroterra toscano ma che ha raggiunto l'apice in biancoazzurro.

Dopo una faticosa salvezza l'anno scorso, col 17º posto finale, l'obiettivo stagionale per la SPAL era alzare un minimo il mirino e provare ad allontanare già a primavera gli spettri della Serie B. Un percorso di crescita che per il momento non c'è stato, con la formazione estense che a dispetto del clamoroso successo contro la Roma ha mantenuto appena due punti di vantaggio sul terzultimo posto, occupato dal Bologna. In generale la stagione degli estensi ha vissuto un periodo di scarsa brillantezza tra ottobre e dicembre, in cui sono arrivate ben sette sconfitte e appena cinque punti, dopo un inizio super di campionato con 9 punti in quattro gare.

Per quanto riguarda il futuro l'opzione più interessante era e rimane quella legata alla Fiorentina: Semplici è legatissimo alla città, ha allenato per tre anni la Primavera viola (lanciando giocatori come Bernardeschi, Capezzi, Piccini, Camporese, Seferović e Iemmello) e probabilmente anche la SPAL sarebbe ben disposta a farlo partire in caso di chiamata da Firenze. E con il futuro di Pioli in forte bilico, ci lasciamo un dieci per cento di possibilità che l'allenatore estense cambi percorso.

In carica dal 8 dicembre 2014.

Contratto fino al giugno 2020.

Guadagna quattrocentomila euro all'anno.

Percentuale di conferma: 90%