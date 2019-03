Il futuro di Spalletti: zero trofei e il caso Icardi. Titoli di coda già scritti

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Riportiamo l’Inter dentro la sua storia". Ipse dixit, alla prima conferenza stampa da allenatore nerazzurro, Mal che vada, Luciano Spalletti ha comunque riportato l'Inter in Champinos League, almeno una volta. Il ruolo di anti-Juve che molti avevano immaginato col tecnico di Certaldo alla guida è però finito nel dimenticatoio in men che non si dica. Obiettivo fallito? Chiariamo: nessuno ha parlato di scudetto come richiesta, dalle parti della Pinetina. Però Spalletti veniva dal secondo posto con la Roma e l'idea che potesse portare l'Inter da quelle parti non era peregrina.

Invece, i nerazzurri sono terzi per il rotto della cuffia, dopo il faticoso ma godereccio sorpasso sul Milan nel derby. Fuori dall'Europa League, fuori dalla Coppa Italia: un collega di Spalletti, ben noto da queste parti, parlerebbe di una stagione da zero tituli. Con il carico del caso Mauro Icardi, gestito tutto a difesa del gruppo e della società, ma ormai complicato da far rientrare. Domani l'argentino tornerà in gruppo. Come andrà? Dopo le frecciatine, più o meno velate, degli ultimi tempi, la domanda è più che legittima.

Nel dubbio, l'Inter pare intenzionata a cambiare sia allenatore che numero 9. Troppe schermaglie con l'ambiente, pochi risultati concreti: al momento tutto fa pensare che Marotta possa silurare Spalletti per la terza volta in carriera, nonostante i buoni rapporti tra i due. Dopo? All'Inter piace Conte, ma non è da escludere che l'eliminazione dell'Atletico rimetta in discussione Simeone a Madrid. Se poi si liberasse Massimiliano Allegri, lo stesso Marotta sarebbe pronto a fiondarsi. Senza dimenticare la suggestione lusitana Conceiçao.

In carica dal 9 giugno 2017.

Contratto fino a giugno 2021

Guadagna 4,5 milioni di euro all'anno.

Percentuale di conferma: 10%