Il Giornale e Messi-Inter: "Un sogno che andrà seguito con attenzione"

Il Giornale oggi in edicola fa il punto sulla Serie A che sogna in grande. E spiega che quello di Lionel Messi non sarebbe un sogno impossibile per l'Inter. Chiaro, gli scogli non mancano: la Pulga guadagna 40 milioni e viaggia verso i trentatre anni. Però il rapporto col Barcellona sarebbe logoro, le ultime rotture sulla questione taglio degli stipendi con la società lo dimostrano. Dipenderà molto dunque da quale sarà l'esito delle prossime elezioni presidenziali ma, chiosa a riguardo il quotidiano, "quando la macchina del calcio si rimetterà in moto, la vicenda andrà seguita con attenzione".