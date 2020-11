Il giorno del derby di Genova: il baby Rovella, l’ennesimo prodotto della Cantera rossoblu

Con i suoi 19 anni ancora da compiere, Nicolò Rovella è il giocatore più giovane a disposizione di Rolando Maran. Non sappiamo se sarà in campo dal primo minuto questa sera, ma il centrocampista di Segrate è certamente una delle note più liete di questo inizio difficile di stagione per il Genoa. L’emergenza nella zona nevralgica del campo dovuta alle tante positività al Covid-19 ha portato il tecnico rossoblu a voler puntare sul ragazzo che ha immediatamente risposto presente in quel di Verona nel pareggio a reti inviolate contro l’Hellas e poi ha saputo confermare quanto di buono espresso in casa contro l’Inter.

Il suo arrivo a Genova - Arrivato a Genova nel 2017, con il Genoa che anticipa le milanesi e si assicura il ragazzo. Con la maglia del Grifone raggiunge con la Primavera di Carlo Sabatini la finale della Viareggio Cup 2019 a La Spezia contro il Bologna, vinta poi dai felsinei ai calci di rigore. Adesso l’opportunità in prima squadra per un ragazzo dotato di tecnica e capacità fisica, messa già in mostra in queste primissime apparizioni nel calcio dei grandi.

Prodotto della Cantera - Quello di Rovella è l’ennesima dimostrazione di come il settore giovanile rossoblu sappia sfornare ottimi elementi capaci di imporsi nel nostro campionato. Il suo nome è soltanto l’ultimo di una lunga lista che vede fra i presenti elementi come El Shaarawy o Mandragora, ma anche giocatori del Genoa di oggi come Criscito e Sturaro passando per Perin e Ghiglione.