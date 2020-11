Il giorno del derby di Genova: il gioiellino Damsgaard scala le gerarchie di Ranieri

Alzi la mano chi si sarebbe aspettato un impatto del genere in Serie A. Mikkel Damsgaard ha impiegato davvero poco ad entrare negli schemi di Claudio Ranieri e specialmente all’interno della scacchiera blucerchiata. Esterno d’attacco danese, classe 2000, ha mostrato da subito una grande personalità mista alla giusta dose di sfrontatezza che deve avere un giocatore della sua età. Giustamente il tecnico romano lo schiera con il giusto dosaggio per quanto riguarda i minuti per evitare che un patrimonio del genere possa bruciarsi.

Investimento importante - Il club del presidente Massimo Ferrero lo ha voluto fortemente tanto da investire già nel mercato invernale 6,5 milioni di euro, cifra che ha rappresentato un vero e proprio record per il Nordsjaelland. Nella seconda parte di campionato però il ragazzo è rimasto in prestito in Danimarca per poi raggiungere Genova al termine della stagione. In patria ha disputato 35 partite fra regular season e playoff realizzando in totale 11 reti e sei assist. Niente male per uno che ha compiuto vent’anni il 3 luglio.

Già in gol con la Samp - Arrivato all’ombra della Lanterna per la nuova stagione, il ragazzo prima viene inserito da Ranieri negli ultimi venti minuti del match contro la Juventus, perso allo Stadium per 3-0, e dopo la panchina contro il Benevento viene schierato nel match di Firenze dal primo minuto dove fa già vedere buone giocate. Contro la Lazio, entrato a 22 minuti dalla fine, sigla il gol del 3-0 nel successo blucerchiato contro gli uomini di Simone Inzaghi mentre a Bergamo è suo il suggerimento per il vantaggio realizzato da Quagliarella dopo un bel taglio centrale.