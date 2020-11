Il giorno del derby di Genova: le parole alla vigilia di Claudio Ranieri e Rolando Maran

Per un verso o per l'altro, sarà un derby speciale per i due tecnici. Claudio Ranieri e Rolando Maran saranno i due condottieri che guideranno rispettivamente Sampdoria e Genoa in questa stracittadina numero 121. Una partita importante, che nasconde tante insidie ma allo stesso tempo racchiude emozioni. Una sorta di campionato all'interno del campionato, una partita che sfugge ad ogni pronostico. Il tecnico blucerchiato è alla sua terza presenza in un derby, una vittoria ed una sconfitta il suo bilancio, mentre il mister del Grifone è un debuttante assoluto.

Le parole di Ranieri - Il primo a parlare in vista della gara di questa sera è stato Claudio Ranieri. L'allenatore romano ha anticipato i tempi parlando nella giornata di venerdì: "L'ho sempre detto, ogni derby fa storia a sé e azzera tutto. Non c'è chi sta più in alto in classifica o più in basso o chi sta in una categoria o chi sta in un'altra. Il bello del derby è che si azzera tutto, si va in campo, si lotta. E' una partita a sé stante, valgono i tre punti ma quello che vale di più è la supremazia cittadina. Ci tengono, giustamente, quelli del Genoa e giustamente ci teniamo noi. In tanti anni di carriera ho partecipato a tantissimi derby, sia in Italia che all'estero. Il derby di Genova è qualcosa di sacro. C'è una pre-euforia perchè tutt'e due le tifoserie vogliono fare qualcosa di magico, grande e di bello come coreografia per la propria squadra. Per cui lo metto fra i primi derby a cui ho partecipato, è veramente un qualcosa di spettacolare".

Le dichiarazioni di Maran - Nella giornata di ieri sono arrivate anche le dichiarazioni di Rolando Maran, pronto a guidare per la prima volta il suo Genoa in un derby: "Sono emozioni forti. Emozioni da derby vero. Da derby che conta, da quella forza che ti viene trasmessa quotidianamente da chi ama questi colori. Il vero peccato è che non ci sia il nostro pubblico allo stadio a poterci incitare. Questo magari renderà meno colorato questo derby. Però il calore che sento attorno in questo momento è veramente forte. Purtroppo gli spostamenti sono ridotti all'osso. Però quando mi capita di essere con la gente e con i nostri tifosi, capisci cosa significa questo derby. Capisci cosa significa domani per tutti loro e noi ne siamo consapevoli e sappiamo quello che dobbiamo dare per dargli una grandissima soddisfazione".

