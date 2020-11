Il giorno del derby di Genova. Ma non è l’unico del mese di novembre

A Genova novembre fa rima con derby. L’undicesimo mese dell’anno si apre con la partita che nel capoluogo ligure non può essere come le altre. Una gara attesa in città con trepidazione da entrambe le tifoserie ma che questa sera non potrà vedere il pubblico sugli spalti. Sarà la 121a stracittadina della Lanterna con la Sampdoria, padrona di casa per calendario, che vuole riscattare la sconfitta del luglio scorso mentre il Genoa dall’altra parte vuole proseguire la striscia positiva e ritrovare una vittoria che manca dal 4-1 contro il Crotone alla prima giornata di campionato.

Non sarà l’unico derby di novembre - Quello di questa sera però non sarà l’unico derby che si giocherà nel mese di novembre. La sfida fra Sampdoria e Genoa non lascia, anzi raddoppia. Il 25, vedremo poi se il match verrà anticipato o posticipato, le due formazioni si sfideranno nel quarto turno di Coppa Italia in gara secca. Una partita che non solo avrà il fascino di un derby ma che porterà all’eliminazione inevitabile di una delle due squadre cittadine dalla competizione. Ad attendere negli ottavi di finale ci sarà la Juventus di Andrea Pirlo.