Il giorno del derby di Genova: Quagliarella e Pandev, quando la classe non ha età

Gli anni sembrano non passare mai. Ed è proprio così per due protagonisti del derby di questa sera fra Sampdoria e Genoa. Uno si chiama Fabio Qugaliarella, l’altro Goran Pandev e sono due punti fermi dell’attacco per Claudio Ranieri e Rolando Maran. Entrambi classe 1983, il primo nato il 31 gennaio e il secondo il 27 luglio, hanno dimostrato che i gol e la classe non guardano la carta d’identità permettendo così di lasciare il segno ancora ad alti livelli.

4 gol per Quagliarella - Il feeling con la rete non ha mai lasciato l’attaccante di Castellammare di Stabia che dal suo ritorno a Genova, sponda blucerchiata, sta vivendo una seconda giovinezza. 12 gol nel 2016/2017, 19 nel 2017/2018, addirittura 26 con titolo di capocannoniere nel 2018/2019 e undici in una stagione travagliata e complessa come quella passata. Quest’anno, in cinque partite, sono già quattro i gol messi a segno da Quagliarella in stagione, l’ultimo per ordine di tempo da cineteca. Ingresso in area dalla sinistra, doppio passo dal limite dell’area piccola e conclusone potente con il mancino sotto la traversa. Da applausi.

Col Crotone che delizia - Semplicemente eterno. Il curriculum parla da solo e come ciliegina il Triplete con la maglia dell’Inter. In rossoblu ha saputo prendere per mano la squadra ed entrare nel cuore dei tifosi con le sue giocate. L’anno scorso ha realizzato gol pesanti, nove in totale, che hanno permesso al Grifone di raggiungere la salvezza all’ultima curva contro il Verona a Marassi. Quest’anno, in una stagione nata complicata con la situazione Covid nello spogliatoio rossoblu, ha comunque messo a segno un gol nelle quattro gare in cui ha giocato. Una rete dove si è vista tutta la sua classe con l’elegante pallonetto che ha superato Cordaz contro il Crotone all’esordio in campionato.